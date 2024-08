Incendie à Madère: le Portugal fait appel à l'UE

Le président du gouvernement régional, Miguel Albuquerque, a en outre annoncé l'arrivée mercredi de 60 pompiers et secouristes envoyés en renfort depuis Lisbonne, venus s'ajouter aux 76 déjà envoyés par le gouvernement national le week-end dernier.

Jusqu'à mardi à la mi-journée, la surface brûlée par cet incendie s'élevait à 4.392 hectares, soit 959 hectares supplémentaires en 24 heures, a informé l'observatoire européen Copernicus (EMS) sur le réseau social X.

Mercredi soir, les flammes progressaient toujours sur deux fronts dans des zones de très difficile accès de la cordillère centrale de cette île, très prisée des touristes étrangers située au large des côtes marocaines, a précisé M. Albuquerque.

L'incendie s'est déclaré mercredi dernier dans la commune de Ribeira Brava et s'est ensuite propagé aux municipalités voisines de Câmara de Lobos et Ponta do Sol, situées sur la côte sud de l'île, à l'ouest de la capitale régionale Funchal.