Incendies en Grèce: ordre d'évacuation d'un district du nord d'Athènes

Des dizaines de milliers de personnes sont appelées à quitter le district d'Ano Liosia peuplé de quelque 25.000 personnes et qui jouxte celui de Fyli où un journaliste de l'AFP a vu des habitations en feu.

Les zones les plus basses du parc national du mont Parnitha, une des plus grandes forêts entourant Athènes, étaient en feu. Les autorités ont demandé aux habitants de cette zone de rester chez eux et ont fermé des portions de routes.