Inondations en Allemagne: Scholz pointe le changement climatique

Le sud de la Bavière et du Bade-Wurtemberg, les deux Etats régionaux les plus méridionaux de l'Allemagne, sont victimes de pluies diluviennes depuis vendredi et des milliers de personnes continuent d'être évacuées.

En visite à Reichertshofen, en Bavière, l'un des endroits les plus affectés par les fortes averses et inondations depuis quatre jours, Olaf Scholz a estimé que ce genre de catastrophes se multipliaient.