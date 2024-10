Inondations: l'aide d'un milliard d'euros pour 5 pays approuvée par le Parlement européen

Le Parlement européen a approuvé mardi une aide d'un milliard d'euros destinée à l'Italie, la Slovénie, l'Autriche, la Grèce et la France après d'importantes inondations en 2023 dans ces pays. L'argent provenant du Fonds de solidarité servira à financer les opérations de secours et les travaux de nettoyage. Les députés souhaitent que davantage d'argent soit provisionné à l'avenir, au vu de l'augmentation et de l'amplification des catastrophes naturelles en Europe.