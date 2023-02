Invasion de l'Ukraine - La Pologne disposée à envoyer des avions de combat à l'Ukraine avec l'OTAN

(Belga) La Pologne serait disposée à envoyer des avions de combat F-16 à l'Ukraine en cas de consensus au sein de l'OTAN, a indiqué mercredi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

"S'il y avait une décision de l'ensemble (des Etats membres) de l'OTAN, je serais favorable à l'envoi de ces avions de chasse", a déclaré M. Morawiecki dans une interview accordée au quotidien allemand Bild. "Mon évaluation dépend de ce que les pays membres de l'OTAN décident ensemble", a-t-il ajouté, soulignant la nécessité d'une "réflexion stratégique de l'ensemble de l'OTAN" pour une telle décision. La semaine dernière, les Occidentaux ont franchi un palier dans l'aide militaire apportée à l'Ukraine quand l'Allemagne et les Etats-Unis ont finalement annoncé l'envoi de chars lourds. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame une assistance encore plus poussée, passant par la livraison de missiles à longue portée et d'avions de combat. Lundi, le président des Etats-Unis Joe Biden a opposé un refus catégorique à l'idée d'envoyer des avions de combat américains de type F-16 à l'Ukraine mais d'autres alliés se disent prêts à le faire, dont la Slovaquie qui dispose de Mig-29 soviétiques ou encore les Pays-Bas, qui ont entamé le remplacement par des F-35 de leur flotte de F-16. (Belga)