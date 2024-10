Ioulia Navalnaïa veut être candidate aux élections dans une Russie post-Poutine

A la veille de la sortie posthume des mémoires de M. Navalny, l'opposante de 48 ans a également dénoncé comme un "affront" la faiblesse des réactions internationales à l'annonce du décès de son mari en février 2024 dans une prison de l'Arctique.

Vladimir Poutine est "mon opposant politique, et je fais et ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire tomber son régime le plus tôt possible", a-t-elle affirmé dans cette interview disponible sur le site de la BBC.