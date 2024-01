Iran: liberté conditionnelle pour une détenue irano-allemande

La Germano-iranienne Nahid Taghavi, arrêtée en octobre 2020 à Téhéran, a été remise mardi en liberté "temporaire" et assignée à résidence avec un bracelet électronique, a déclaré sa fille Mariam Claren sur X (ex-Twitter).

Condamnée à plus de dix ans de prison pour appartenance à un groupe illégal et pour propagande contre le régime, "Nahid doit porter un bracelet électronique à la cheville", et rester dans un périmètre de 1.000 mètres autour de son appartement à Téhéran, a indiqué sa fille, précisant qu'elle a été "libérée temporairement".