Irlande du Nord: les nouvelles règles post-Brexit entrent en vigueur

Les nouvelles règles post-Brexit pour l'importation de marchandises en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne entrent en vigueur ce week-end, résultat de l'accord signé en février dernier entre Londres et Bruxelles, sans avoir, pour autant, apaisé les unionistes de la province.

Les biens destinés à être vendus et consommés en Irlande du Nord bénéficieront d'une procédure plus rapide.

À partir de dimanche, les biens arrivant dans la province depuis la Grande-Bretagne et destinés au marché irlandais - ou à d'autres pays de l'Union européenne - subiront des contrôles spécifiques pour vérifier leur adéquation avec le marché unique européen.

Mais pour les unionistes d'Irlande du Nord, ces nouvelles règles menacent l'unité du Royaume-Uni et la place de la province en son sein.

Afin de préserver la paix obtenue en 1998 après trois décennies de conflit et d'éviter le retour de contrôles frontaliers entre la province - seule frontière terrestre du Royaume-Uni avec l'UE - et la République d'Irlande, le protocole nord-irlandais a créé de fait une frontière entre l'île de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord.

En février dernier, ce protocole a été amendé avec un nouveau "cadre" signé entre Londres et Bruxelles, sans pour autant satisfaire les unionistes qui refusent toujours de mettre fin à leur blocage.