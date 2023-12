Irlande : faute d'hébergement, certains demandeurs d'asile dormiront dans des tentes

L'Irlande est à court d'hébergements d'urgence pour les demandeurs d'asile, qui ne pourront plus tous être logés en ce début d'hiver et recevront pour certains tentes et sacs de couchage pour dormir, a-t-elle annoncé lundi.

Ceux qui n'auront pas accès à un hébergement pourront recevoir du matériel de camping, et auront accès aux centres d'accueil pendant la journée, avec des sanitaires et de la nourriture.

Le gouvernement irlandais s'est dit "très préoccupé" par cette perspective, au moment où les températures dégringolent, et fera "tout ce qui est en son possible pour éviter cela", a assuré le vice-premier ministre Micheal Martin lors d'une conférence de presse, annonçant une réunion avant la fin de la semaine.

Le ministre de l'intégration irlandais Roderic O'Gorman avait déjà prévenu que certains demandeurs d'asile risquaient d'être refoulés des centres d'hébergement "dans les prochains jours".

"Il y a près de 100.000 Ukrainiens dans le pays - dont 70.000 sont hébergés par l'Etat - et environ 26.000 demandeurs d'asile. Cela reflète l'instabilité grandissante dans le monde, où la pression augmente sous l'effet des guerres et des conflits, en particulier en Ukraine mais aussi au Moyen-Orient", a souligné Micheal Martin.

L'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés est devenu un sujet particulièrement sensible en Irlande. Le manque de logements abordables et la crise du coût de la vie ont alimenté un ressentiment à l'encontre des nouveaux arrivants, nourri et amplifié par l'extrême droite sur les réseaux sociaux.