Irlande: le Parlement va confirmer Simon Harris comme Premier ministre

Il succède à la tête du gouvernement de coalition centriste à Leo Varadkar, qui a démissionné en mars à la surprise générale, mettant en avant des raisons "personnelles et politiques" sans donner plus de détails.

Simon Harris doit être confirmé mardi au poste de Premier ministre irlandais par le Parlement pour devenir, à 37 ans, le plus jeune chef de gouvernement du pays.

Lors d'une conférence ce week-end, il s'est engagé à redynamiser son parti et à le ramener à des "valeurs fondamentales", pour les entreprises, l'agriculture et le respect de la loi.

Il devient chef de gouvernement à moins d'un an de la date prévue d'élections législatives.

Simon Harris, qui était jusqu'ici ministre de l'Education supérieure, sera ainsi le plus jeune "taoiseach" (prononcé "tee-shock" - un mot gaélique pour "chef" ou "leader") de l'histoire de l'Irlande. Plus jeune encore que Leo Varadkar, qui était devenu chef de gouvernement en 2017 à 38 ans et avait donné un coup de jeune à l'image de l'Irlande, longtemps réputée très conservatrice sous l'influence de l'Eglise catholique.

- Talentueux communicant -

L'accession spectaculaire de Simon Harris à la tête du gouvernement couronne une carrière politique fulgurante.