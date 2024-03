Irlande: victoire du "non" au référendum sur la place des femmes et la famille

Les Irlandais ont rejeté la réforme visant à moderniser les références aux femmes et à la famille dans la Constitution de leur pays, rédigée en 1937 et héritière de la longue et forte influence de l'Eglise catholique sur la vie publique et privée.

"Je pense qu'il est clair à ce stade que les amendements (...) ont été rejetés", a annoncé devant la presse le Premier ministre Leo Varadkar, dont le gouvernement de centre-droit avait proposé la réforme.