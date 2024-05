Israël/Hamas : qu'est-ce qui suit la demande de mandats d'arrêt à la CPI ?

Mais que signifie-t-elle concrètement et quelles sont les chances de voir ces personnes sur le banc des accusés à La Haye ?

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a franchi une étape majeure en demandant l'émission de mandats d'arrêt contre des hauts responsables d'Israël et des dirigeants du Hamas.

- Quel impact ? -

Karim Khan a porté des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité contre deux hauts responsables israéliens : le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant. Elles comprennent "le fait d'affamer délibérément des civils", l'"extermination et/ou meurtre".

Sont également visés trois responsables du Hamas : le chef de ce mouvement islamiste dans la bande de Gaza Yahya Sinouar; son leader politique Ismaïl Haniyeh; et son stratège militaire Mohammed Deif. Parmi les accusations portées contre eux, "l'extermination", "le viol et d'autres formes de violence sexuelle" et "la prise d'otages".