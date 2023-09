Italie: enquête contre Ryanair pour abus de position dominante

Le gendarme italien de la concurrence a ouvert une enquête contre la compagnie aérienne irlandaise Ryanair, soupçonnée d'abus de position dominante aux dépens des agences de voyage et des consommateurs, a-t-il annoncé mercredi.

Selon l'Autorité de la concurrence et du marché, Ryanair utiliserait sa place de première compagnie aérienne de la péninsule pour accroître sa position en offrant d'autres services tels que la réservation de chambres d'hôtels et la location de voitures, au détriment notamment des agences de voyages en ligne et traditionnelles ainsi que des consommateurs.

Dans son communiqué, l'institution note que "Ryanair semble entraver l'achat par les agences de billets directement sur leurs propres sites" et oblige les agences traditionnelles à passer par une plateforme intermédiaire pour acquérir des billets, "à des conditions bien moins favorables en termes de prix, de services disponibles et de gestion du billet après la vente".