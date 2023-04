Italie et Allemagne évacuent des centaines de leurs ressortissants

L'armée allemande a annoncé dimanche l'évacuation par avion militaire de 101 personnes du Soudan, dans le cadre du mouvement de départ des ressortissants étrangers et personnels diplomatiques de plusieurs pays après plus d'une semaine de combats meurtriers entre armée et paramilitaires. L'Italie a aussi annoncé avoir évacué tous ses ressortissants qui le souhaitaient.