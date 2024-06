Italie: la gauche remporte la mairie de Florence devant le candidat de Meloni

La candidate de gauche à la mairie de Florence a remporté le second tour de l'élection qui l'opposait au candidat du parti post-fasciste Fratelli d'Italia (FDI) de la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, selon le ministère de l'Intérieur.

M. Schmidt était soutenu par FDI et ses partenaires de la coalition ultraconservatrice au pouvoir.

Sara Funaro, 48 ans, candidate du Parti démocrate (PD, centre-gauche), a remporté plus de 60% des voix contre un peu moins de 40% pour Eike Schmidt, 56 ans, historien d'art d'origine allemande qui dirigeait jusqu'à 2023 le prestigieux musée des Offices.

Les résultats définitifs de ce second tour, qui s'est tenu dimanche et lundi, ont été publiés après la fermeture des bureaux à 15H00 (13H00 GMT) lundi sur le site du ministère.

Mme Funaro devient ainsi la première femme maire du berceau de la Renaissance et bastion traditionnel de la gauche italienne.

Psychologue, Sara Funaro est la petite-fille de Piero Bargellini, vénéré à Florence et surnommé le "maire des inondations" pour avoir dirigé les opérations de sauvetage des habitants et des oeuvres d'art lors des inondations catastrophiques de novembre 1966, qui firent 35 mots dans la ville et sa région.