Italie: la Juventus prend la tête, l'AC Milan se saborde

La Juventus a pris provisoirement la tête du Championnat d'Italie en battant Cagliari 2 à 1 à domicile alors que l'AC Milan a été tenu en échec (2-2) à Lecce après avoir mené 2 à 0 dans un match qu'Olivier Giroud n'a pas terminé à cause d'un carton rouge.

Le puissant central de la Juve Gleison Bremner a débloqué le match à l'heure de jeu en marquant de la tête alors qu'il se retrouvait libre de tout marquage dans la surface. Un autre défenseur Daniel Rugani a doublé l'avantage des Bianconeri sur un corner à la 70e minute.

Cinq minutes plus tard, Alberto Dossena a mis fin à une série de sept matches de la Juve sans prendre de but en propulsant le ballon de la tête dans la cage de Wojciech Szczesny et les Turinois ont dû serrer les rangs pour préserver leur victoire.

L'AC Milan, quatre jours après son succès en Ligue des champions face au Paris SG à San Siro (2-1), n'a pas confirmé se faisant accrocher à Lecce (2-2).