Italie: les agriculteurs poursuivent leurs manifestations dans tout le pays

De la Sardaigne au Piémont, des milliers d'agriculteurs italiens ont manifesté mercredi, descendant dans les rues et les ports avec des centaines de tracteurs dans l'intention de se rendre à Bruxelles.

"L'agriculture est en train de mourir", "No farmers, no food, no future" ("Pas d'agriculteurs, pas de nourriture, pas d'avenir"): à Cuneo (nord), une centaine de tracteurs ont organisé un convoi dans la ville en klaxonnant à leur passage, a constaté un photographe de l'AFP.

A Novare, une autre ville du Piémont, ce sont plus de 200 tracteurs qui se sont rassemblés devant le stade local pour protester contre la politique agricole de l'Union européenne (UE), tandis qu'à Alessandria, dans la même région, les agriculteurs ont protesté avec 300 autres tracteurs.