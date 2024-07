Italie: l'impasse de la TV publique sur les élections françaises fait des remous

Le syndicat Usigrai, qui représente 1.600 des 2.000 journalistes du groupe, est également monté au créneau, regrettant que le service public n'ait "rien fait pour rendre rapidement compte d'un scrutin qui concerne directement l'avenir de l'Europe". "Alors que Mediaset et La7 ont choisi une programmation ad hoc pour rendre compte sans délai des résultats du scrutin, la RAI ne s'est pas souciée le moins du monde des élections françaises", a-t-il dénoncé.

La semaine dernière, une autre polémique avait visé la Rai après la diffusion d'une intervention du ministre de la Culture Gennaro Sangiuliano au cours de la soirée de gala du festival du livre de Taormina en Sicile.

Les sifflets et les huées à l'encontre du ministre de Mme Meloni ont été coupés au montage, la chaîne Rai1 ne laissant que des applaudissements. Cet épisode, qui a fait la joie des comiques et des satiristes, est devenu viral sur les réseaux sociaux, où ont été diffusées côte à côte les versions originale et expurgée. D'autant que M. Sangiuliano, journaliste et écrivain, est lui-même l'ancien directeur du JT de la chaîne de télévision publique Rai2.