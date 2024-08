JO d'hiver: dans dix-huit mois, retour aux sources à Milan et Cortina

Marco BERTORELLO

Avant Los Angeles 2028, le prochain rendez-vous olympique aura lieu en 2026 avec les JO d'hiver qui feront à Milan et Cortina (Italie) leur grand retour en Europe après une longue, et souvent controversée, parenthèse nord-américaine et asiatique.

Après Vancouver (Canada) en 2010, Sotchi (Russie) en 2014, Pyeongchang (Corée du Sud) en 2018 et Pékin en 2022, les sports d'hiver s'installeront du 6 au 22 février 2026 dans les montagnes italiennes, comme en 2006 à Turin.