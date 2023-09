Jour J pour la visite d'Etat de Charles III en France

Après un premier rendez-vous manqué, le grand jour : Charles III entame mercredi une visite d'Etat en France, empreinte de solennité et de faste, pour célébrer la relance de l'amitié franco-britannique après les turbulences du Brexit.

Six mois plus tard, le calme est revenu dans les rues de la capitale française et l'heure est de nouveau à "l'Entente cordiale", ou concorde franco-britannique, dont les 120 ans seront célébrés en avril prochain.

Peu de voix se font entendre contre le somptueux dîner qui sera servi dans la soirée au château de Versailles, symbole de la monarchie absolue du "Roi-Soleil" Louis XIV. Le député Insoumis Alexis Corbière (gauche radicale) a tout de même dénoncé sur Public Sénat "l'utilisation abusive" par Emmanuel Macron de "l'ultraprésidentialisme" et de "tous les artifices" pour l'incarner.

La visite, qui doit durer trois jours, "intervient dans un contexte de resserrement des liens entre le Royaume-Uni et la France" après une première phase de "reconnexion", se félicite l'Elysée.