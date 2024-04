Kering achète un luxueux immeuble à Milan pour 1,3 milliard d'euros

Le groupe de luxe Kering a annoncé jeudi l'acquisition d'un immeuble dans la rue la plus importante du quartier de la mode à Milan pour un montant de 1,3 milliard d'euros, abritant notamment une enseigne de son principal concurrent, LVMH.

Situé au 8 de la via Montenapoleone, une des adresses commerciales les plus courues au monde selon le cabinet d'immobilier Cushman & Wakefield, l'immeuble totalise plus de 5.000 m² de surface commerciale, occupés actuellement par des boutiques telles que Prada, Saint-Laurent ou la célèbre pâtisserie-confiserie Cova, propriété du concurrent de Kering, LVMH, qui en restera locataire.

"Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la stratégie immobilière sélective de Kering, visant à sécuriser des emplacements clés et hautement désirables pour ses maisons", détaille le numéro deux mondial de l'industrie de luxe, propriétaire notamment de Gucci, Saint-Laurent et Balenciaga.