Kharkiv, 2e ville d'Ukraine, entièrement privée d'électricité après les frappes russes

"La ville est totalement privée d'électricité et de ce fait les systèmes de chauffage et d'eau ne fonctionnent pas", a dit Igor Terekhov dans une vidéo sur Telegram, affirmant que l'attaque menée "avec plus de 20 missiles" était la "plus puissante" contre Kharkiv depuis le début de la guerre.

Selon lui, l'eau courante arrive aux habitants de cette ville d'environ 1,5 million d'habitants avant guerre mais la "pression est minimale".