Kiev accuse Moscou d'utiliser des missiles nord-coréens contre des cibles civiles

"Nous parlons de missiles balistiques de type Hwasong-11 (KN-23/24) (...) Selon notre enquête, les troupes russes ont tiré plus de 20 (de ces) armes nord-coréennes sur l'Ukraine", a indiqué dans un communiqué le SBU, précisant que ces frappes avaient tué "au moins 24 civils" et fait plus d'une centaine de blessés.

Le SBU a également publié des images de débris présumés de ces missiles.