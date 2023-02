A Kiev, la vie presque normale après un an de guerre

Devant un bistrot huppé, des hérissons antichar gisent sur le trottoir. Sur une aire de jeu touchée par un missile, de jeunes arbres poussent.

Un an après l'invasion russe, Kiev garde la tête haute malgré les frappes régulières de missiles.

Les premiers bombardements russes à l'aube du 24 février 2022 avaient plongé la capitale de l'Ukraine dans la stupéfaction et provoqué l'exode d'une majorité de ses quelque 3 millions d'habitants.

Un an plus tard, les hostilités se concentrant dans l'est du pays, beaucoup d'habitants sont de retour et la vie semble presque redevenue normale, contrastant fortement avec ce que vivent les habitants dans les villes et villages près du front où la guerre fait rage.

A Kiev, toujours sous couvre-feu de 23H00 à 05H00, écoles, hôpitaux et de nombreux commerces sont ouverts et les transports en commun fonctionnent. Le week-end, les habitants sont nombreux à se promener dans les rues du centre-ville ou les parcs.

Et ce, en dépit de vagues de frappes russes régulières de missiles ou de drones déclenchées depuis l'automne, qui visent en particulier des sites d'infrastructure énergétique, provoquant des coupures massives de courant. La dernière attaque date de vendredi. Les sirènes d'alerte ont retenti à cinq reprises dans la capitale. Dix missiles russes ont été abattus par la défense anti-aérienne. Des éclats ont causé quelques dommages matériels, mais cette fois sans faire de victime. Pendant la durée des alertes, les habitants descendent dans des abris souterrains. Dans le métro, familles avec enfants et animaux, retraités, élèves et enseignants attendent patiemment la fin du signal.