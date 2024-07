Kim accueille une délégation russe un mois après la visite de Poutine, selon KCNA

Kim Jong Un a souligné la nécessité pour les armées des deux pays de "s'unir plus fermement pour mener de manière dynamique les relations entre la RPDC (République populaire et démocratique de Corée) et la Russie dans la nouvelle ère et jouer un rôle important dans la défense de la paix régionale et mondiale", selon KCNA.

Il s'agit de la première visite officielle russe, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, depuis le déplacement du président russe Vladimir Poutine à Pyongyang le mois dernier, au cours duquel les deux pays ont signé un accord de défense mutuelle qui a suscité l'indignation de Washington et Séoul.