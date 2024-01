Kim appelle à accroître la production de lanceurs de missiles

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé à accroître la production de lanceurs de missiles lors d'une visite dans une usine d'armement, et ce, en préparation d'une "confrontation militaire" avec la Corée du Sud et les Etats-Unis, a rapporté vendredi l'agence d'Etat KCNA.

"Nos informations indiquent que la Corée du Nord a récemment fourni à la Russie des systèmes de lancement de missiles balistiques et plusieurs missiles balistiques", a affirmé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby.

La Maison Blanche a, elle, déclaré jeudi que Pyongyang avait fourni à la Russie des missiles balistiques et des systèmes de lancement utilisés lors des attaques d'envergure des derniers jours contre l'Ukraine.

Les forces russes ont lancé des missiles fournis par Pyongyang le 30 décembre et le 2 janvier vers l'Ukraine, a précisé le responsable américain.

La Russie et la Corée du Nord, alliées historiques, sont toutes deux soumises à des sanctions internationales - la première pour son invasion de l'Ukraine et la seconde pour ses programmes interdits d'armes nucléaires et de missiles.

Au terme d'une réunion de cinq jours du comité central du Parti des travailleurs de Corée fin décembre, Kim Jong Un avait déjà ordonné l'accélération des préparatifs militaires en vue d'une "guerre" qui peut "être déclenchée à tout moment" sur la péninsule.