Kim assure à Poutine que la Russie remportera "une grande victoire" face à ses ennemis

"Nous sommes convaincus que l'armée et le peuple russes remporteront certainement une grande victoire dans la lutte sacrée pour punir le rassemblement du mal qui prétend à l'hégémonie et nourrit une illusion expansionniste", a déclaré Kim devant son homologue russe, selon la traduction officielle à la télévision russe.

"Notre visite intervient à un moment où se déroule sur la scène internationale une confrontation féroce entre le progrès et la réaction, la justice et l'injustice, et où le processus de multipolarité du monde se développe vigoureusement grâce à la volonté commune et à la cohésion des forces indépendantes", a-t-il encore appuyé face à Vladimir Poutine.