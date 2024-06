Kim Jong Un exprime son "entier soutien" et sa "solidarité" à la Russie

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assuré mercredi la Russie de son "entier soutien" et de sa "solidarité" dans son conflit contre l'Ukraine, au cours d'une visite à Pyongyang du président russe Vladimir Poutine.

La Corée du Nord "exprime son entier soutien et sa solidarité au gouvernement, à l'armée et au peuple russes dans la conduite de l'opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger la souveraineté, les intérêts de sécurité et l'intégrité territoriale" de leur pays, a déclaré M. Kim.

"Nous apprécions beaucoup votre soutien systématique et permanent de la politique russe, y compris sur le dossier ukrainien", avait déclaré M. Poutine, cité par les agences, au début de sa rencontre avec Kim Jong Un.