Kinshasa dément la signature d'un accord de coopération militaire récent avec Moscou

"Actuellement, il n'y a aucune discussion bilatérale entre les deux parties pour la mise en oeuvre effective de ce projet d'accord. Dans les conditions actuelles, la République démocratique du Congo n'en envisage aucune non plus", assure le ministère, sans mentionner explicitement l'invasion de l'Ukraine par les forces russes.

Selon l'agence officielle russe, cet accord prévoit l'organisation d'exercices et d'exercices conjoints, la participation et le suivi des exercices à l'invitation des agences (gouvernementales) compétentes, des visites de navires de guerre et d'avions de combat sur invitation ou demande, la formation des militaires et d'autres formats de coopération.