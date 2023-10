Kosovo: l'Otan renforce sa présence avec 600 militaires britanniques

La Kfor, présente dans le pays depuis la guerre de 1998-99, reste la principale institution en charge de la sécurité du pays, avec 4.500 soldats de 27 pays.

"Cette décision fait suite à la violente attaque contre la police du Kosovo le 24 septembre et aux tensions grandissantes dans la région", a-t-il ajouté, sans faire explicitement référence aux déclarations américaines vendredi, alertant sur un déploiement militaire serbe à la frontière du Kosovo.

L'Otan a de nouveau appelé au calme dimanche et réclamé que Belgrade et Pristina reprennent la voie du dialogue le plus rapidement possible, "unique moyen de parvenir à une paix durable", selon ce porte-parole.