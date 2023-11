La Banque d’Angleterre reste en pause sur les taux mais prévient qu'il est trop tôt pour une baisse

L'inflation a stagné à 6,7% sur un an en septembre au Royaume-Uni, voyant sa baisse enrayée par le prix des carburants, et reste la plus élevé des pays du G7. Mais la BoE estime qu'elle baissera tout de même plus vite que prévu pour atteindre "environ 4,5%" d'ici la fin de l'année.

A plus long terme cependant, l'institution a retardé son objectif de retour de l'inflation à 2% à la fin 2025, alors qu’elle espérait auparavant atteindre sa cible au deuxième trimestre, et elle a adopté un ton perçu comme plus offensif que la Réserve fédérale américaine (Fed) la veille.

L'institution a averti que les risques pesant sur les perspectives d'inflation restaient "orientés à la hausse", en raison notamment des risques d'une augmentation des prix de l'énergie qui pourrait survenir dans le contexte géopolitique incertain au Moyen-Orient.