La banque Monte dei Paschi chute en Bourse après de nouveaux déboires judiciaires

L'enquête cherche à établir si des "faux bilans auraient dissimulé l'état d'insolvabilité de la banque" dans la mesure où une faillite avérée "aurait constitué un obstacle à l'octroi d'aides d'État", selon des documents judiciaires consultés par l'AFP.

La juge d'instruction Teresa De Pascale a ordonné la mise en examen de l'ancien PDG Marco Morelli et des anciens présidents Alessandro Falciai et Stefania Bariatti pour fausse communication d'entreprise et manipulation boursière concernant les bilans financiers de 2016 et 2017.

A l'inverse, l'ancien président Alessandro Profumo et l'ancien directeur général Fabrizio Viola ont bénéficié d'un non-lieu en raison de la prescription des accusations de manipulation du marché et de fausse comptabilité.