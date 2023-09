La Belgique aura un siège supplémentaire au Parlement européen dès 2024

La Belgique aura dès la prochaine législature un siège supplémentaire au Parlement européen. Aux élections européennes du 9 juin 2024, ce ne seront plus 21 mais 22 eurodéputés belges que les citoyens éliront. Le siège additionnel ira à un ou une candidate néerlandophone.

Le Parlement européen a approuvé mercredi la décision du Conseil européen d'augmenter le nombre de sièges dans l'hémicycle. La répartition a été adaptée en raison des changements démographiques survenus au sein de l'UE depuis les élections de 2019.

Le nombre total de sièges au Parlement passera de 705 à 720. La France, les Pays-Bas et l'Espagne ont obtenu deux sièges supplémentaires. La Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, la Lettonie, l'Autriche, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie compteront un député de plus. Aucun État membre n'a dû céder de siège.