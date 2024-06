La Belgique n'est plus le pays européen avec le taux d'emplois vacants le plus élevé

La Belgique n'est plus l'État membre de l'Union européenne avec le taux d'emplois vacants le plus élevé, ressort-il des chiffres de l'Office européen de statistiques Eurostat. C'est désormais l'Autriche qui occupe la première place du classement (4,5%) suivie par la Belgique et les Pays-Bas (tous deux 4,4%).