La Belgique participe au plus grand hôpital de campagne d'Europe

La Belgique ainsi que sept autre pays se sont vu allouer 106,2 millions d'euros pour développer trois équipes médicales d'urgence prêtes à intervenir en cas de catastrophe. Cette nouvelle capacité de la réserve européenne "rescEU" constituera de facto le plus grand hôpital de campagne d'Europe et l'un des plus avancés au monde, selon la Commission européenne qui en a fait l'annonce ce lundi.