La Belgique participe à six coalitions ad hoc pour aider militairement l'Ukraine

La Belgique a rejoint mercredi deux de ces nouvelles coalitions: l'une, dirigée par l'Allemagne et la France et qui regroupe quinze pays afin de renforcer les capacités de défense aérienne ukrainienne, et l'autre, pilotée par la Lituanie et l'Islande et qui regroupe une vingtaine de pays afin d'aider Kiev dans les opérations de déminage.

La ministre a cité les quatre autres coalitions: celle dite "F-16", qui vise à fournir des avions de combat de ce type et à entraîner le personnel ukrainien à leur emploi, de l'artillerie, des M-113 (des blindés chenillés - en jargon des "Armoured Personnel Carriers", APC) avec le Luxembourg et les Pays-Bas et IT (technologies de l'information).

Elle a rappelé que la Belgique déploierait à partir du mois de mars et jusqu'en septembre deux F-16 biplaces au Danemark et une cinquantaine de personnes entre mars et septembre prochains pour y participer à la formation de pilotes ukrainiens sur ces appareils très attendus par Kiev. Il s'agira de former non seulement des pilotes, mais aussi des techniciens ukrainiens et des planificateurs de mission, a souligné la ministre.