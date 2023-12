La Bulgarie et la Roumanie vont partiellement intégrer l'espace Schengen (accord UE)

Les 27 Etats membres de l'UE se sont mis d'accord à l'unanimité pour lever les contrôles aux frontières aériennes et maritimes, internes à l'UE, de ces deux pays à compter du 31 mars, a annoncé un communiqué des 27 à Bruxelles. Cette date a été choisie car elle correspond au passage des horaires d'hiver à ceux prévus pour l'été par l'Association internationale du transport aérien (IATA), selon ce texte.

La Bulgarie et la Roumanie vont partiellement intégrer l'espace Schengen de libre circulation dans l'Union européenne, à partir du 31 mars, ont annoncé les 27 dans la nuit de samedi à dimanche.

Les 27 devront prendre une nouvelle décision pour choisir la date de levée des contrôles aux frontières terrestres, internes à l'UE, de la Roumanie et de la Bulgarie, a ajouté ce communiqué du Conseil de l'UE, institution qui représente les Etats membres.

La Commission européenne s'est de son côté félicité de cette décision, qui intervient après pas moins de 12 années de négociations.

"Aujourd'hui marque un moment historique pour la Bulgarie et la Roumanie, et un jour de grande fierté pour les citoyens bulgares et roumains", s'est félicité dans un communiqué la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.