La centrale de Lubmin en voie de démantèlement depuis 30 ans

Mais 33 ans plus tard, Hartmut est toujours là et la centrale aussi, du moins ce qu'il en reste après les différentes phases de son démantèlement qui n'en est encore qu'à mi-parcours.

"On était persuadé qu'on allait se débarrasser de nous", se rappelle cet employé qui a débuté comme apprenti dans ce qui fut la plus grande installation nucléaire d'Allemagne de l'Est.

Cinq réacteurs à démonter, 1,8 million de tonnes de matériel potentiellement radioactif à décontaminer... Le chantier titanesque, lancé en 1995, emploie encore quelque 900 personnes.

"On fait très attention et forcément, ça prend du temps", explique Hartmut Schindel, passé de la gestion des déchets nucléaires à des fonctions de communication.