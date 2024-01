La championne handisportive Valentine Grandjean sur la liste européenne des Engagés

A 28 ans, Valentine Grandjean est une tenniswoman de niveau national. On lui a détecté un cancer au talon à l'âge de 21 ans, durant ses études d'assistante sociale. Elle a subi de nombreux traitements lourds qui la décideront à opter pour l'amputation. Valentine Grandjean a repris le tennis depuis lors et intégré l'ASBL Leg's Go afin de se réinvestir dans le sport. Depuis plus de 3 ans, elle participe à nouveau à des tournois, aux interclubs, et fait des exhibitions. Elle a commencé la course à pied et fait un semi-marathon.

Professionnellement, elle a travaillé plus de trois ans pour le ministre des Infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke (alors MR mais qui a depuis rejoint Les Engagés) et travaille désormais au sein de la Ligue Handisport francophone en tant que coordinatrice des projets scolaires.