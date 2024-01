La cheffe de la diplomatie allemande aux Philippines pour discuter de la Mer de Chine

Mme Baerbock a l'intention de mieux comprendre le différend territorial en Mer de Chine méridionale, alors que Pékin observe une politique de plus en plus agressive dans la région.

La Chine réclame la souveraineté sur l'entièreté de ces eaux, et a entrepris des actions de plus en plus agressives ces dernières années.

Mais le Vietnam, la Malaisie, Bruneï et Taïwan ont aussi des prétentions pour cette zone maritime de 3,5 millions de mètres carrés, considérée comme riches en ressources naturelles.

En décembre, Manille a accusé les gardes-côtes chinois de tirer avec des canons à eaux sur des navires philippins. Une collision entre un navire philippin et un bateau des garde-côtes chinois s'est aussi produite. La Chine et les Philippines s'étaient alors rejetés mutuellement la responsabilité de l'accident.