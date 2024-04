La Chine dit à Lavrov vouloir "renforcer la coopération stratégique" avec la Russie

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a affirmé mardi aux côtés de son homologue russe Sergueï Lavrov que Pékin renforcerait la coopération avec Moscou et défendrait avec son voisin "l'équité et la justice".

Pékin et Moscou ont intensifié leur coopération économique, militaire et diplomatique ces dernières années et leur "partenariat stratégique" n'a fait que se renforcer depuis l'invasion de l'Ukraine fin février 2022.

"La Chine soutiendra le développement stable de la Russie sous la direction (du président russe Vladimir) Poutine", a promis mardi Wang Yi à Sergueï Lavrov, selon l'agence de presse russe RIA Novosti.

"Pékin et Moscou continueront à renforcer la coopération stratégique sur la scène mondiale et à s'apporter mutuellement un soutien de poids", a ajouté le ministre chinois, d'après la même source.