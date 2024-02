La Chine et la Russie doivent s'opposer aux "ingérences" étrangères, dit Xi à Poutine

La Chine et la Russie dénoncent régulièrement les ingérences dont elles se disent victimes de la part de pays occidentaux, notamment sur la question de Taïwan, de la minorité musulmane chinoise des Ouïghours ou encore de l'Ukraine.

La Chine et la Russie doivent "défendre la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de leurs pays respectifs et s'opposer résolument aux ingérences de forces extérieures dans leurs affaires intérieures", a souligné le chef d'Etat chinois.

L'appel entre les deux hommes avait officiellement pour but de s'échanger des voeux à l'occasion de l'Année chinoise du Dragon, qui débute samedi.

La diplomatie chinoise a été critiquée par les Occidentaux sur le dossier ukrainien. Car si elle appelle au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays - sous-entendu Ukraine comprise - elle n'a jamais condamné publiquement Moscou.