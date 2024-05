La Chine "ne peut pas jouer sur les deux tableaux", Russie et Occident, selon Washington

La Chine "ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre", a assuré Vedant Patel, un porte-parole du département d'Etat américain, à des journalistes.

"Elle ne peut pas jouer sur les deux tableaux et vouloir de (meilleures) relations avec l'Europe et d'autres pays tout en continuant d'alimenter la plus grosse menace à la sécurité européenne depuis très longtemps", a-t-il ajouté, en référence à la guerre que mène la Russie en Ukraine depuis plus de deux ans.