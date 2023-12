La collecte des déchets perturbée en raison de la manifestation européenne

Les syndicats CSC, FGTB et CGSLB battront le pavé bruxellois mardi avec leurs homologues européens afin de dénoncer les nouvelles mesures d'économie sur lesquelles se penchent les ministres européens des Finances dans le cadre de la réforme du Pacte de stabilité et de croissance. Des milliers de manifestants venus des quatre coins de l'Union sont attendus.

Des tournées de rattrapage seront organisées dès mercredi et en fonction des moyens humains disponibles mais Bruxelles-Propreté invite les habitants et commerçants des communes dont les sacs ne seraient pas collectés le lendemain des perturbations, à rentrer leurs sacs dans la mesure du possible et à les présenter à la collecte suivante.

A Tournai et dans sa périphérie, la collecte des sacs poubelles ne sera pas assurée mardi à Gaurain-Ramecroix, Mont Saint-Aubert, Mourcourt, Ramegnies-Chin, Templeuve et Tournai (boulevards extérieurs). La collecte est reportée au 19 décembre.