La Commission donne son feu vert aux enchères belges pour des parcs de batteries

Ces enchères viseront livraison de la "capacité" durant l'hiver 2027-2028, rappelle mardi le cabinet de la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten.

La dernière révision du "CRM" vise à pousser les capacités de stockage de l'énergie, pour un système plus flexible, mais aussi plus respectueux de l'environnement, de réponse à la demande d'électricité. L'objectif initial du mécanisme de rémunération de capacité était très simple: assurer la sécurité d'approvisionnement du pays à long terme, malgré l'arrêt de centrales nucléaires. Au fil du temps, le gouvernement a cependant souhaité peaufiner le système, et l'adapter aux changements de politiques, puisqu'il a finalement été décidé de prolonger pour 10 ans l'activité des réacteurs nucléaires de Tihange 3 et Doel 4. La Commission européenne avait déjà donné son feu vert au principe du mécanisme de rémunération de capacité à l'été 2021, puis à une première modification en septembre 2023.