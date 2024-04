La Commission ouvre une enquête sur les marchés publics chinois de dispositifs médicaux

Si les présumées mesures discriminatoires ne cessent pas, la procédure permettra à l'UE de pénaliser les entreprises chinoises dans les appels d'offre européens.

La Commission accuse le géant asiatique de "favoriser l'acquisition de dispositifs médicaux et de services médicaux nationaux", de "restreindre l'achat de marchandises importées" et d'imposer dans ses procédures d'achats centralisés de dispositifs médicaux "des conditions conduisant à des offres (de prix) anormalement basses qui ne peuvent être supportées par des entreprises à but lucratif", selon l'avis publié mercredi. Ces "mesures et pratiques restrictives à l'importation désavantagent de manière significative et systémique" les entreprises de l'Union européenne.