La Commission prévoit un rebond de croissance plus tardif qu'attendu

Après une croissance modérée l'année dernière, l'économie de l'UE a entamé 2024 sur des bases plus faibles que prévu, constate jeudi la Commission européenne. Dans ses prévisions économiques d'hiver, elle table désormais sur une croissance de 0,9% pour les 27 en 2024, et 0,8% pour la zone euro. Des prévisions revues à la baisse par rapport à celles de l'automne (respectivement 1,3 et 1,2%).