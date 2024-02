La Commission propose de débloquer 137 milliards de fonds européens pour Varsovie

L'exécutif européen va proposer sous peu de débloquer des fonds de relance et de cohésion destinés à la Pologne, à hauteur de 137 milliards d'euros. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen l'a annoncé vendredi midi, lors d'une conférence de presse à Varsovie, aux côtés des Premiers ministres polonais Donald Tusk et belge Alexander De Croo.

"Nous sommes impressionnés par vos efforts et ceux de la population polonaise pour restaurer l'Etat de droit comme colonne vertébrale de votre société", a lancé l'Allemande. Elle a applaudi le plan d'actions présenté par le gouvernement polonais aux 27 cette semaine. "Sur base des réformes lancées et des avancées immédiates sur le plan de l'indépendance judiciaire, j'ai de bonnes nouvelles: le collège va proposer deux décisions la semaine prochaine, sur des fonds européens pour la Pologne qui sont aujourd'hui bloqués. Ces décisions libéreront jusqu'à 137 milliards d'euros, de Next Generation EU et des fonds de cohésion".