La Commission s'attaque au bureau de "défense de la souveraineté" de la Hongrie

Entrée en vigueur fin de l'année dernière, cette loi crée une autorité de surveillance qui pourra enquêter sur toute activité bénéficiant de fonds étrangers et visant à influencer le vote des Hongrois. À l'approche d'élections européennes et municipales en Hongrie, la création de ce "bureau" fait craindre aux observateurs que le pouvoir en place dispose d'un nouvel outil contre l'opposition. Surtout, ce bureau est doté de pouvoirs étendus de collecte de données et de surveillance, sans possibilité de recours, comme l'a déjà pointé avec inquiétude la Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe Dunja Mijatovic.

L'exécutif européen a envoyé à Budapest une lettre de mise en demeure, soit la première étape d'une procédure d'infraction qui peut mener, le cas échéant, jusqu'à une condamnation devant la Cour de Justice de l'UE. La Hongrie a deux mois pour y répondre.