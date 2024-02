La compétitivité des entreprises européenne doit être la priorité, plaide la FEB

Selon la FEB, cet "Industrial deal" est nécessaire pour compléter le "Green deal" européen visant l'éradication des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050. "Les entreprises belges soutiennent cette transition verte et choisissent résolument de faire partie de la solution. Mais le Green Deal n'est pas un moteur de croissance suffisant. Force est de constater que la Commission européenne n'a pas accordé suffisamment d'attention à la compétitivité", commente la fédération.

Pour mettre en place le pacte industriel, la FEB propose plusieurs leviers, parmi lesquels un bon fonctionnement du marché intérieur, un cadre fiscal attrayant, une politique commerciale ambitieuse et équilibrée, la promotion de l'innovation, la disponibilité de talents européens et non européens, une énergie sûre et abordable et un cadre réglementaire de qualité.